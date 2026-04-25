Cateo por narcomenudeo deja seis detenidos en Monterrey

Durante el operativo fueron detenidas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, además de que se aseguró a un adolescente de 13 años de edad.

Un cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia dejó como saldo seis personas detenidas, así como el aseguramiento de presunta droga, en un inmueble ubicado en el sur de Monterrey.

La intervención se llevó a cabo el 24 de abril de 2026, en una casa habitación situada en calles de la colonia Nueva Estanzuela, como parte de una carpeta de investigación iniciada por delitos contra la salud.

De acuerdo con la información oficial, el agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, binomios K9 y personal del ICSP, cumplimentó una orden de cateo autorizada por un juez.

Durante el operativo fueron detenidas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, además de que se aseguró a un adolescente de 13 años de edad que se encontraba en el lugar.

Como indicio, las autoridades decomisaron varias dosis de vegetal verde seco con características compatibles con marihuana, distribuidas en bolsas plásticas.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en el término legal correspondiente, mientras que el inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo de la corporación correspondiente.