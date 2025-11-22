Cateo por delitos contra la salud deja dos detenidos en Guadalupe

Durante la intervención fueron detenidos un hombre identificado como Jonathan, de 27 años, y una mujer de nombre Bertha, de 64 años.

Una orden de cateo vinculada a una investigación por delitos contra la salud derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de diversos indicios dentro de un inmueble ubicado en la colonia Crispín Treviño, en el municipio de Guadalupe.

El operativo se llevó a cabo la tarde del 19 de noviembre, luego de que autoridades ministeriales solicitaran autorización judicial para intervenir la vivienda situada en la calle El Mezquite.

Durante la intervención fueron detenidos un hombre identificado como Jonathan, de 27 años, y una mujer de nombre Bertha, de 64 años. En el interior del inmueble se localizaron varias dosis de vegetal verde seco con características similares a la marihuana, así como porciones de sustancia blanca en polvo que coincide con las propiedades de la cocaína.

También se encontró una báscula, fragmentos de bolsas de plástico y dinero en efectivo, artículos que serán analizados como parte de la investigación.

Tras concluir la diligencia, el inmueble quedó asegurado por el Ministerio Público especializado en narcomenudeo, mientras que una corporación policial mantiene resguardo en el punto. Autoridades confirmaron que los resultados de la orden de cateo fueron positivos y que los indicios serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente.