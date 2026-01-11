Cateo en Topo Chico deja un detenido y armas aseguradas

El inmueble quedó bajo resguardo de la autoridad correspondiente, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se cumplimentó una orden de cateo con resultado positivo en un domicilio de la colonia Topo Chico, en Monterrey, como parte de una investigación por el delito de robo.

Operativo encabezado por Ministerio Público y AEI

Durante el operativo, encabezado por un Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Regional Centro, con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos del ICSP, fue detenido Armando “N”, de 33 años.

Aseguran armas de fuego durante cateo

En el lugar se aseguraron tres armas de fuego cortas, todas abastecidas con cargadores y cartuchos hábiles. Además, las autoridades aseguraron una motocicleta marca Honda tipo CBR.

Inmueble queda bajo resguardo y detenido a disposición

