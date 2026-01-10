Cateo en Sierra Alta deja tres detenidos y armas aseguradas

La movilización sorprendió a los vecinos de la colonia Sierra Alta, sector Plaza Rincón de las Rosas. El cateo es por una investigación de narcomenudeo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una fuerte movilización de autoridades ministeriales se registró en la colonia Sierra Alta, al sur de Monterrey, tras un cateo en una vivienda como parte de una investigación por narcomenudeo.

El operativo se realizó en el sector Plaza Rincón de las Rosas, donde al menos 10 unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones, apoyadas por vehículos blindados y una unidad canina, resguardaron un domicilio ubicado en la calle Rosa Maravilla.

El cateo dejó tres hombres detenidos, el aseguramiento de dos armas de fuego, dosis de marihuana y cocaína, dos cargadores para arma de fuego, cartuchos de diverso calibre, dos radiofrecuencias y teléfonos celulares, así como básculas digitales, bolsas plásticas y dinero en efectivo.

La zona permanece bajo resguardo mientras continúan las diligencias ministeriales.

Operativo de inteligencia

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, confirmó que la movilización registrada en el área forma parte de una operación estratégica de inteligencia, desarrollada en coordinación con la Mesa de Construcción de Paz.

“Es una operación de inteligencia e investigaciones que se realiza de manera coordinada; se trata de una investigación en activo, por lo cual más adelante la Fiscalía podrá ampliar la información correspondiente”, indicó.