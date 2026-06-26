Cateo en San Nicolás deja aseguramiento de droga y un inmueble

El operativo se derivó de indagatorias por presunta compra y venta de droga en el sector, lo que llevó a la autorización judicial para el cateo del domicilio

Autoridades estatales y federales realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Hacienda Los Morales, en el municipio de San Nicolás, como parte de una investigación por delitos contra la salud.

El despliegue se concentró en un inmueble ubicado en la calle Del Teatro, esquina con Nogal donde se aseguraron dosis de vegetal verde seco con características de marihuana, un teléfono celular color negro y papelería diversa, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación.

El operativo se derivó de indagatorias por presunta compra y venta de droga en el sector, lo que llevó a la autorización judicial para el cateo del domicilio, donde se registró un fuerte despliegue de unidades ministeriales.

Aunque no se reportaron personas detenidas, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de las autoridades ministeriales como parte del seguimiento a la investigación.

De manera extraoficial, se indicó que el cateo podría estar relacionado con el robo de aproximadamente cinco millones de pesos a una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Guadalupe, ocurrido el pasado 23 de junio; sin embargo, esta línea no ha sido confirmada por las autoridades.

Las investigaciones continúan a cargo del Ministerio Público especializado en narcomenudeo.