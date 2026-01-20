Cateo en proceso por presunto narcomenudeo en San Nicolás

La zona permanece acordonada por elementos de la policía municipal y agentes ministeriales, mientras el inmueble es inspeccionado

Autoridades realizan un cateo en proceso en un domicilio ubicado sobre la calle Monte Albán número 427, en la colonia Vicente Guerrero, Fomerrey 46, del municipio de San Nicolás, como parte de una investigación por delitos contra la salud, relacionados con narcomenudeo.

Mantienen acordonada la zona durante el operativo

La zona permanece acordonada por elementos de la policía municipal y agentes ministeriales, mientras se desarrolla el cateo en el inmueble.

Autoridades ampliarán información en las próximas horas

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayor información sobre los resultados de la intervención.