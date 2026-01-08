Cateo en Noria Norte deja dos detenidos y aseguramiento de droga

En el lugar fueron asegurados un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en Narcomenudeo

Dos personas fueron detenidas tras el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Noria Norte, en el municipio de Apodaca, como parte de una investigación por delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 6 de enero de 2026, en una vivienda ubicada sobre la calle Acatlán y cocula, donde las autoridades localizaron diversas dosis de presunto narcótico con características compatibles con marihuana y metanfetamina, así como un arma de fuego corta abastecida, además de una báscula digital y dinero en efectivo.

En el lugar fueron asegurados un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en Narcomenudeo, para que se determine su situación jurídica conforme a la ley y bajo el principio de presunción de inocencia.

El inmueble quedó bajo resguardo de la autoridad correspondiente, mientras continúan las investigaciones. La diligencia se realizó de manera coordinada por la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Ti