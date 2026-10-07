Cateo en Montemorelos deja droga, celulares y autos asegurados

Lo asegurado quedó a disposición de las autoridades de la fiscalía que posteriormente continuarán con las investigaciones del caso.

En el cateo realizado por las autoridades de la Fiscalía especializada en delitos de feminicidio, en el domicilio donde se asistía a joven que sobrevivió a múltiple ataque, aseguraron droga, celulares y vehículos.

El cateo se realizó en la colonia Fraccionamiento Real del Valle por avenida Real del Valle en su cruce con la calle Valle de San Mateo en el citado municipio.

En el lugar, las autoridades aseguraron 34 bolsitas con marihuana, 11 teléfonos celulares, tres vehículos, una camioneta pick-up cabina y media, así como una camioneta y un auto, así como también cartuchos de arma de fuego y placas de vehículos.

El cateo obedecía a una orden de un juez de control que agentes ministeriales efectuaron en el domicilio del joven sobreviviente de 14 años de edad en el múltiple ataque registrado el 30 de septiembre en el fraccionamiento Los Nogales, donde Cinthia Abigail Tamez diera muerte a su pareja sentimental y sus dos hijos.

Lo asegurado quedó a disposición de las autoridades de la fiscalía que posteriormente continuarán con las investigaciones del caso.