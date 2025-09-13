Cateo en la Obrerista deja un detenido; aseguran arma y droga

El operativo de elementos de la Fiscalía estatal se registró durante la mañana de este viernes en un domicilio de la colonia Obrerista

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en conjunto con el Ejército Mexicano realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la calle Privada Victoria poniente, en la colonia Obrerista, en el municipio de Monterrey.

El cateo está relacionado con actividades de narcomenudeo, donde se logró la captura de un presunto sospechoso, así como el aseguramiento de un arma de fuego y diversa droga.

Al momento, las autoridades mantienen el área asegurada y continúan con las investigaciones.

Se espera a la información oficial para determinar con exactitud existencia de más objetos asegurados, así como la cantidad concreta de droga incautada.