Cateo en la Estanzuela deja a una mujer detenida

Las diligencias se llevaron a cabo en una vivienda de color azul, ubicada sobre la calle Tesorería, donde se observó el ingreso y salida de agentes de seguridad

Un operativo de cateo realizado en la colonia Nueva Estanzuela, al sur de Monterrey, dejó como saldo a una mujer detenida, quien fue trasladada como parte de las investigaciones.

Las diligencias se llevaron a cabo en una vivienda de color azul, ubicada sobre la calle Tesorería, donde se observó el ingreso y salida de agentes de seguridad.

Durante el operativo, una mujer de cabello rubio y blusa rosa fue detenida por las autoridades.

El inmueble permanece asegurado mientras continúan las diligencias correspondientes en compañía de unidades caninas.

En el lugar participaron elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre el motivo del cateo.