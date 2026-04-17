Cateo en Juárez deja 2 detenidos y decomiso de armas

El cateo deriva de una carpeta de investigación relacionada con delitos de homicidio y narcomenudeo. Las indagatorias condujeron a los agentes hasta este punto

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Una pareja fue detenida durante un cateo realizado agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía del estado en un domicilio del fraccionamiento Sierra Alta, en el municipio de Juárez, donde además se aseguraron armas largas, cartuchos de diversos calibres, droga y cinco vehículos.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Sierra Azul, entre Sierra Ávila y Sierra de Juárez, marcada con el número 213. De acuerdo con los primeros reportes, en el inmueble habitaba la pareja detenida, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente.

En la acción participaron al menos cinco unidades ministeriales y alrededor de 10 agentes de investigación, adscritos a los grupos de narcóticos y homicidios, quienes permanecieron trabajando al interior del domicilio durante varias horas.

Presuntamente, el cateo deriva de una carpeta de investigación relacionada con delitos de homicidio y narcomenudeo. Las indagatorias condujeron a los agentes hasta este punto, con el objetivo de recabar mayores evidencias que fortalezcan el caso.

De manera preliminar, se reporta la detención de un hombre y una mujer, así como el aseguramiento de un arma larga, cartuchos de distintos calibres, presunta droga y cinco automóviles.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado la encargada de proporcionar información detallada sobre lo decomisado, así como la identidad de las personas detenidas en las próximas horas.

Cabe destacar que en los alrededores del domicilio intervenido se ubican al menos cinco fraccionamientos, además de una escuela primaria, una secundaria y un parque público.