Cateo en Guadalupe deja aseguramiento de droga y cartuchos

Durante la revisión del inmueble fueron localizadas dosis y recipientes con sustancias con características de cocaína y marihuana

Autoridades estatales realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Tres Caminos, en Guadalupe, como parte de una investigación por homicidio, donde aseguraron más de 2 kilos de droga y 610 cartuchos de distintos calibres.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la orden judicial fue ejecutada este viernes en una vivienda ubicada en la calle Estigma número 214, por elementos de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Aseguran droga y equipo en el inmueble

Durante la revisión del inmueble fueron localizadas dosis y recipientes con sustancias con características de cocaína, cocaína en piedra, cristal y marihuana, además de básculas digitales, teléfonos celulares, bolsas plásticas y diversa papelería.

El reporte detalla el aseguramiento de 45.7 gramos de marihuana, mil 257.6 gramos de cocaína y 898.5 gramos de metanfetamina, para un total de 2 mil 201.8 gramos de narcóticos.

También fueron decomisados 610 cartuchos para arma corta y larga.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas tras el operativo.