Cateo en García deja un detenido y narcóticos asegurados

Los agentes realizaron la intervención en un domicilio ubicado en la calle Durango, en la colonia Mitras Bicentenario, en el municipio de García.

Un hombre identificado como Julio “N”, de 46 años de edad, fue detenido durante un cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia en un inmueble relacionado con presuntas actividades de narcomenudeo, en el municipio de García.

La diligencia se llevó a cabo en una casa habitación ubicada sobre la calle Durango, en la colonia Mitras Bicentenario.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma de fuego larga abastecida con cargador y cartuchos hábiles, así como diversas dosis de vegetal verde seco con características similares a la marihuana y dosis de una sustancia sólida cristalina compatible con el narcótico conocido como cristal.

Además, en el lugar fue localizada una báscula digital y dinero en efectivo, presuntamente relacionado con la venta de droga.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de la autoridad competente.