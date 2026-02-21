Cateo en García deja un detenido y aseguramiento de droga

El inmueble quedó asegurado por el Ministerio Público especializado en narcomenudeo, mientras continúan las investigaciones correspondientes

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre el cumplimiento de una orden de cateo con resultado positivo en el municipio de García, como parte de una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

La intervención se llevó a cabo el 19 de febrero de 2026 en un inmueble tipo casa habitación ubicado en la calle Sevilla, en la colonia Valle de Lincoln, en García, Nuevo León.

Como resultado del cateo, las autoridades reportaron la detención de un masculino adulto.

En el lugar fueron aseguradas diversas dosis de vegetal verde seco con características similares a la marihuana.

El inmueble quedó asegurado por el Ministerio Público especializado en narcomenudeo, mientras continúan las investigaciones correspondientes para determinar la situación jurídica del detenido.