Cateo en Escobedo deja tres detenidos; aseguran droga y arma

La intervención se llevó a cabo el 11 de febrero en una casa habitación ubicada sobre la calle Bugambilias Central, en la colonia Privadas de Bugambilias

Tres personas adultas fueron detenidas tras el cumplimiento de una orden de cateo realizada por la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con autoridades federales, en un inmueble del municipio de General Escobedo, como parte de una investigación por delitos contra la salud.

La intervención se llevó a cabo el 11 de febrero de 2026 en una casa habitación ubicada sobre la calle Bugambilias Central, en la colonia Privadas de Bugambilias, donde agentes ministeriales especializados en narco menudeo ingresaron con autorización judicial para la búsqueda y aseguramiento de narcóticos, personas y diversos objetos que pudieran constituir evidencia dentro de una carpeta de investigación en curso.

Durante el operativo, las autoridades lograron la detención de Ricardo “N”, Ángel “N” y Valentina “N”, quienes se encontraban al interior del domicilio al momento del cateo.

Como resultado de la diligencia, se aseguró un chaleco táctico, un arma larga, así como una sustancia blanca en polvo con características propias de la cocaína.

Además, se localizó una báscula digital, una tablet, una computadora portátil, un pasaporte y varios gafetes de identificación, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial como indicios relevantes para la investigación.

El operativo fue calificado como positivo por las autoridades, al lograrse tanto las detenciones como el aseguramiento de objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al área especializada en narco menudeo, quien se encargará de integrar la carpeta correspondiente y determinar su situación jurídica.

En tanto, el inmueble cateado quedó asegurado por el Ministerio Público especializado, quedando bajo resguardo de la corporación correspondiente, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar el posible alcance de las actividades ilícitas relacionadas con este caso.