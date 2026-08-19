Cateo en Escobedo deja 317 mil litros de hidrocarburo

En el inmueble también fueron asegurados 19 semirremolques, ocho tractocamiones, dos vehículos, un montacargas y un autotanque

La Fiscalía General de la República realizó un cateo en un inmueble del municipio de Escobedo, donde fueron asegurados más de 317 mil litros de petrolífero, además de maquinaria y diversos vehículos relacionados presuntamente con el manejo y almacenamiento de hidrocarburo.

La diligencia se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial otorgada por un Juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

Aseguran combustible y equipos de bombeo

Durante el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, localizaron y aseguraron 317 mil 500 litros de petrolífero, así como cinco equipos de bombeo que presuntamente podrían haber sido utilizados para la extracción de hidrocarburo.

En el inmueble también fueron asegurados 19 semirremolques, ocho tractocamiones, dos vehículos, un montacargas y un autotanque.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Para la ejecución del cateo se contó con la participación de personal pericial de la AIC y el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Seguridad Física de Pemex, quienes establecieron un perímetro de seguridad durante las labores.

La FGR continuará con las investigaciones para determinar la procedencia del hidrocarburo y establecer las responsabilidades correspondientes.