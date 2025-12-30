Cateo en colonia Fomerrey 35 deja una mujer detenida

Personal de Fuerza Civil en coordinación con agentes ministeriales, llevan a cabo las labores correspondientes derivadas de la orden judicial.

Autoridades realizaron un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle de los Burócratas, en la colonia Fomerrey 35, en el municipio de Monterrey, como parte de una investigación relacionada con presunto narcomenudeo.

En el lugar se encuentra personal de Fuerza Civil en coordinación con agentes ministeriales, quienes llevan a cabo las labores correspondientes derivadas de la orden judicial.

Detención y desalojo durante el cateo en Monterrey

El operativo se desarrolla en una vivienda de color verde, donde elementos ministeriales mantienen resguardada la zona.

Se confirmó que el cateo dejó como resultado la detención de una mujer, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento.

Durante las diligencias también se realizó el desalojo de cuatro personas, entre ellas un bebé en brazos.

Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial sobre los resultados del operativo.