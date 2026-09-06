Cateo en Colinas de San Jerónimo deja cinco camionetas aseguradas

Autoridades catearon un inmueble en Colinas de San Jerónimo, Monterrey, donde aseguraron cinco camionetas, figuras decorativas y vehículos a escala

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey.

La diligencia se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2026, como parte de una investigación encabezada por un agente del Ministerio Público especializado en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Aseguran cinco camionetas

El operativo contó con autorización judicial y tuvo un resultado positivo. Durante la inspección, las autoridades localizaron y aseguraron cinco vehículos:

Una GMC Sierra blanca.

Una Ford Raptor blanca.

Una Ford Bronco beige.

Una Jeep Grand Cherokee gris.

Una Jeep Grand Cherokee blanca.

Además de las camionetas, los investigadores encontraron diversas figuras decorativas, entre ellas estatuas de diferentes características.

En el inmueble también fueron ubicadas cajas acrílicas que contenían vehículos a escala, los cuales quedaron registrados como parte de los indicios asegurados durante la diligencia.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la carpeta de investigación permanece activa, por lo que las indagatorias continuarán para esclarecer los hechos relacionados con el inmueble intervenido.

Tras el cateo, el inmueble ubicado en la calle Pierre Loti quedó asegurado por la autoridad ministerial y bajo resguardo de la corporación correspondiente.