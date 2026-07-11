Cateo en Apodaca deja dos detenidos y aseguramiento de droga

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha informado sobre personas detenidas, aseguramientos de droga u otros objetos

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León culminó con la detención de dos personas y el aseguramiento de diversas dosis de narcóticos durante un cateo realizado la mañana de este viernes en la colonia Residencial Los Robles, en el municipio de Apodaca.

La diligencia fue ejecutada por un agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto (CLIPN), con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la unidad K9 y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, en cumplimiento de una orden de cateo autorizada por un juez.

El inmueble intervenido corresponde a una vivienda ubicada sobre la calle Strauss, donde las autoridades realizaron la búsqueda de narcóticos, personas y diversos objetos relacionados con una carpeta de investigación iniciada por delitos contra la salud.

Como resultado del operativo fueron detenidos Gustavo “N”, de 19 años, y Ángela “N”, de 21 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en Narcomenudeo para que se determine su situación jurídica dentro del plazo legal.

Durante la inspección, los agentes aseguraron diversas dosis de un vegetal verde seco con características compatibles con la marihuana, dosis de una sustancia sólida cristalina similar al cristal, así como dosis de una sustancia blanca en polvo con características compatibles con la cocaína. Además, fueron aseguradas una báscula digital y dinero en efectivo, objetos que serán integrados a la investigación.

Tras concluir las diligencias, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de la autoridad correspondiente, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en las actividades ilícitas que se indagan.