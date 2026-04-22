Cateo en Allende vinculado a caso de narcomenudeo

De acuerdo a la información, señalaron que el cateo se realizó derivado de la detención de una persona vinculada al narcomenudeo.

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Elementos de la Agencia Estatal de investigaciones llevaron a cabo un cateo en Allende.

De acuerdo a la información, señalaron que el cateo se realizó derivado de la detención de una persona vinculada al narcomenudeo.

El cateo se realizó en la calle 16 de septiembre con número 613 en la colonia Los Álamos en el mencionado municipio.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizan unas investigaciones mediante el centro de línea de investigación preliminar especializado en el narcomenudeo y casos de alto impacto.

El perímetro donde se realizó el cateo fue acordonado por la policía local y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El resultado del cateo se dará a conocer en las próximas horas por los elementos de la fiscalía.