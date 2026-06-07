Cateo en Allende deja tres detenidos con armas y estupefacientes

De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades, el cateo se llevó a cabo en la Colonia del Norte por la calle privada E. Livas Villarreal

En un cateo realizado en el municipio de Allende las autoridades detuvieron a tres personas a quienes les aseguraron droga, cargadores y armas largas.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades del cateo se llevó a cabo en la Colonia del Norte por la calle privada E Livas Villarreal.

Aseguran armas, equipo táctico y droga

A los detenidos les aseguraron tres armas largas de uso exclusivo, tres chalecos balísticos, tres cascos cargadores de diferentes calibres, cargadores para armas de diversos calibres y droga según para venta, así como básculas digitales.

Las autoridades vincularon a proceso tras un cateo que realizó la Fiscalía General de la República logrando la detención de tres jóvenes quienes fueron arrestados tras un fuerte dispositivo cuando intentaban escapar y entre las azoteas de domicilios.

La detención la realizaron coordinados elementos de Fuerza Civil y activaron el operativo Muralla y elementos de la policía local quienes activaron el operativo del grupo de reacción Escudo de Allende.

Los detenidos fueron recluidos en el penal de Cadereyta después que un juez de control determinó legal la detención.