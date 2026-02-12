Cateo de la FGR en Escobedo deja tres personas detenidas

Autoridades federales ejecutaron un cateo en Nueva Esperanza, Escobedo; tres personas fueron detenidas por presuntos delitos contra la salud.

Intervienen domicilio tras semanas de investigación

Un cateo realizado por autoridades federales al interior de un domicilio en la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Escobedo, concluyó con la detención de tres personas presuntamente relacionadas con actividades de narcomenudeo.

La diligencia judicial se efectuó alrededor de las 19:00 horas del miércoles 11 de febrero, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Monterrey y Andrés Montoya Torres, sitio que había sido identificado como un punto donde, de manera presunta, se realizaba la venta de narcóticos.

Labores de inteligencia permitieron obtener orden judicial

De acuerdo con la información recabada, las investigaciones incluyeron labores de inteligencia y seguimiento durante varias semanas, lo que permitió a las autoridades reunir los elementos necesarios para solicitar y obtener la orden de cateo correspondiente.

Esto derivó en la intervención legal del inmueble señalado como parte de las acciones para combatir la distribución de drogas en el área metropolitana.

Zona permaneció acordonada durante el operativo

Durante el operativo, la movilización llamó la atención de vecinos, ya que el sector permaneció acordonado mientras se desarrollaban las diligencias al interior del domicilio.

Tras la revisión, tres personas fueron detenidas y señaladas por presuntos delitos contra la salud, quedando a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

FGR encabezó investigación y ejecución del cateo

El cateo y las detenciones fueron efectuados por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), corporación que encabezó tanto la investigación como la ejecución de la orden judicial.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre lo asegurado durante la diligencia, mientras continúan las indagatorias para deslindar responsabilidades y determinar el alcance de las actividades presuntamente ilícitas relacionadas con el domicilio intervenido.