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Catedral de Monterrey presenta actividades de Semana Santa

Por: Esmeralda Valdez

29 Marzo 2026, 15:56

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El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, exhortó a la ciudadanía a vivir estos días con sentido espiritual, destacando la importancia de la reflexión.

Catedral de Monterrey presenta actividades de Semana Santa

En el marco de la Semana Santa 2026, la Catedral Metropolitana de Monterrey dio a conocer el programa de actividades religiosas que se llevarán a cabo durante esta celebración para la comunidad católica.

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, exhortó a la ciudadanía a vivir estos días con sentido espiritual, destacando la importancia de la reflexión y la convivencia familiar.

“Dios nos regala estos días para reencontrarnos con Él, vivámoslo con profundidad y respeto, no lo dejemos pasar como unas vacaciones más. De manera especial, los invito a vivir esta Semana Santa en familia”.

¿Cómo iniciaron las celebraciones?

Las actividades comenzaron este domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, donde se realizó la bendición y procesión en la Plaza Zaragoza, marcando el inicio de las celebraciones litúrgicas.

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¿Qué actividades habrá desde el Jueves al Domingo Santo?

Para el jueves 2 de abril, se contempla la misa de la Cena del Señor a las seis de la tarde, así como el lavatorio de pies y la adoración al Santísimo Sacramento.

El viernes 3 de abril se llevará a cabo el Viacrucis a las diez de la mañana en Plaza Zaragoza, seguido del acto de las Siete Palabras, la Celebración de la Pasión del Señor y, por la noche, el pésame a la Virgen y la procesión del silencio.

El sábado 4 de abril se realizará la vigilia pascual a las nueve de la noche.

Finalmente, el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, se celebrarán misas en distintos horarios para conmemorar uno de los días más significativos de la tradición católica.

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