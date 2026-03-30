Catedral de Monterrey presenta actividades de Semana Santa

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, exhortó a la ciudadanía a vivir estos días con sentido espiritual, destacando la importancia de la reflexión.

En el marco de la Semana Santa 2026, la Catedral Metropolitana de Monterrey dio a conocer el programa de actividades religiosas que se llevarán a cabo durante esta celebración para la comunidad católica.

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, exhortó a la ciudadanía a vivir estos días con sentido espiritual, destacando la importancia de la reflexión y la convivencia familiar.

“Dios nos regala estos días para reencontrarnos con Él, vivámoslo con profundidad y respeto, no lo dejemos pasar como unas vacaciones más. De manera especial, los invito a vivir esta Semana Santa en familia”.

¿Cómo iniciaron las celebraciones?

Las actividades comenzaron este domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, donde se realizó la bendición y procesión en la Plaza Zaragoza, marcando el inicio de las celebraciones litúrgicas.

¿Qué actividades habrá desde el Jueves al Domingo Santo?

Para el jueves 2 de abril, se contempla la misa de la Cena del Señor a las seis de la tarde, así como el lavatorio de pies y la adoración al Santísimo Sacramento.

El viernes 3 de abril se llevará a cabo el Viacrucis a las diez de la mañana en Plaza Zaragoza, seguido del acto de las Siete Palabras, la Celebración de la Pasión del Señor y, por la noche, el pésame a la Virgen y la procesión del silencio.

El sábado 4 de abril se realizará la vigilia pascual a las nueve de la noche.

Finalmente, el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, se celebrarán misas en distintos horarios para conmemorar uno de los días más significativos de la tradición católica.