Catedral de Monterrey alista celebraciones de Semana Santa

El recinto será el punto central de las actividades religiosas con misas, viacrucis y procesiones durante los días más significativos.

La Catedral Metropolitana de Monterrey se prepara para recibir a miles de fieles durante la Semana Santa 2026, con una agenda litúrgica que abarca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.

A continuación te presentamos todas las actividades planeadas por la Catedral de Monterrey para la Semana Santa 2026.

Jueves Santo: Última Cena y adoración

El próximo 2 de abril, Jueves Santo, se llevará a cabo a las 18:00 horas la Misa de la Cena del Señor, que incluye el tradicional lavatorio de pies, en memoria del gesto de servicio de Jesucristo hacia sus discípulos.

Posteriormente, a las 19:30 horas, se abrirá un espacio de adoración al Santísimo Sacramento, uno de los momentos de mayor recogimiento espiritual.

Viernes Santo: día de reflexión y duelo

El 3 de abril, Viernes Santo, la jornada estará marcada por diversas actividades que recuerdan la Pasión de Cristo.

A las 10:00 horas se realizará el viacrucis en la Plaza Zaragoza, seguido al mediodía por la reflexión de las Siete Palabras.

Más tarde, a las 15:00 horas tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor, mientras que a las 19:00 se llevará a cabo el pésame a la Virgen. La jornada concluirá a las 20:00 horas con la tradicional procesión del silencio.

Sábado Santo y Vigilia Pascual

El 4 de abril, Sábado Santo, se celebrará a las 21:00 horas la Vigilia Pascual, considerada la liturgia más importante del año, en la que se conmemora el paso de la muerte a la vida con la Resurrección de Cristo.

Domingo de Resurrección

El cierre de la Semana Santa será el 5 de abril con el Domingo de Resurrección, cuando se celebrarán misas a las 11:30, 13:00, 17:00 y 18:30 horas, marcando el momento más alegre del calendario cristiano.

La Semana Santa representa el tiempo litúrgico central del cristianismo, en el que se conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Para los creyentes, no se trata solo de un recuerdo histórico, sino de un periodo de reflexión, conversión y esperanza.

Durante estos días, los fieles participan en celebraciones, procesiones y actos de oración que culminan en el Triduo Pascual, Jueves, Viernes y Sábado Santo, considerado el núcleo de la fe católica.