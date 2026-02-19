Catean y localizan cuerpo en vivienda de Monterrey

La movilización se registró en la colonia Roma, en el cruce de las calles Río Guadalquivir y Palestina, en el municipio de Monterrey.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades realizaron un cateo en una vivienda presuntamente vinculada con la desaparición de una persona, donde de manera preliminar se indicó que podría encontrarse enterrado el cuerpo de una mujer.

La movilización se registró en la colonia Roma, en el cruce de las calles Río Guadalquivir y Palestina, en el municipio de Monterrey.

En el sitio trabajaban agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el levantamiento de indicios e ingresaron con maquinaria de excavación, ante la presunción de que un cuerpo podría estar sepultado al interior del domicilio.

Participan fuerzas estatales y grupo de búsqueda

En el operativo también participaron elementos de Fuerza Civil y del grupo especializado en búsqueda de personas, quienes aseguraron el perímetro y coordinaron labores con la Agencia Estatal de Investigaciones.

La zona permaneció acordonada mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del cuerpo; de forma preliminar se indicó que podría tratarse de una mujer.

Domicilio vinculado a homicidio previo

De acuerdo con información oficial, el mismo inmueble está relacionado con un hecho clasificado como homicidio, reportado el pasado 8 de febrero.

En aquella ocasión se informó sobre el hallazgo de restos humanos al interior de una vivienda en aparente estado de abandono, los cuales se encontraban cubiertos con cartón y basura.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones confirmaron entonces la localización de un hombre, de aspecto indigente, sin signos vitales y con indicios de una muerte violenta.

La víctima fue encontrada con camisa negra y pantalón de mezclilla, y no portaba calzado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar la identidad de las víctimas y establecer si ambos casos están directamente relacionados.