Catean vivienda tras muerte de adolescente en Guadalupe

Las investigaciones continúan para validar si existe alguna responsabilidad relacionada con el caso luego del cateo y la autopsia

Luego de la muerte de Samara la joven de 15 años, que fue encontrada sin vida por sus padres el pasado sábado 26 de septiembre en la colonia Tres Caminos en Guadalupe.

Autoridades de la agencia estatal de investigaciones realizaron un cateo en la vivienda ubicada sobre la calle Tomás Urbina en su cruce con la calle Revolución, donde fue localizado el cuerpo de la menor.

Investigan las causas del fallecimiento

Las autoridades continúan investigando las causas del fallecimiento, luego de que, de manera preliminar, no se registraran huellas de violencia en el cuerpo de la joven.

En el lugar se presentaron agentes ministeriales, policías de Guadalupe y personal de Criminalística y Servicios Periciales para localizar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, la causa exacta de muerte no ha sido establecida, por lo que se espera el resultado de la autopsia para determinar qué provocó el fallecimiento de la menor.

Las investigaciones continúan para validar si existe alguna responsabilidad relacionada con el caso luego del cateo y la autopsia.