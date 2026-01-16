Catean vivienda por robo con violencia en Monterrey

Durante la diligencia se aseguraron 33 envoltorios de pirotecnia conocida como “palomas”, dosis de marihuana y 27 aves entre gallos y pollos

Tres adultos, dos hombres y una mujer, fueron detenidos tras un cateo realizado por la Agencia Estatal de Investigaciones, derivado de actos de investigación por una denuncia de robo con violencia a persona.

El operativo se efectuó en un domicilio ubicado sobre la calle Villaldama, en la colonia Tipo Chico, en el municipio de Monterrey.

Durante la diligencia se aseguraron 33 envoltorios de pirotecnia conocida como “palomas”, dosis de marihuana y 27 aves entre gallos y pollos, que presentaban evidentes huellas de descuido, por lo que se dio aviso a la Dirección de Bienestar Animal del municipio.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público por los delitos de resistencia de particulares, maltrato animal y contra la salud, mientras que el inmueble quedó asegurado. Si