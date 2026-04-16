Catean vivienda por robo a casa habitación en Santa Catarina

Mientras se llevaban a cabo las diligencias, la zona permaneció asegurada y personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios

Autoridades realizaron el cateo de una vivienda presuntamente relacionada con un robo a casa habitación, en el que fueron sustraídos aproximadamente 95 mil pesos, en el municipio de Santa Catarina.

El hecho se registró sobre la calle Río Guadiana, en la colonia Fraccionamientos Bosques de la Huasteca, donde se desplegó un operativo por parte de agentes ministeriales.

De acuerdo con información preliminar, los elementos arribaron al sitio con una orden judicial para ingresar al inmueble, con el objetivo de localizar el dinero robado, así como una herramienta que habría sido utilizada durante el atraco, luego de que los presuntos responsables ingresaran por la parte trasera del domicilio afectado.

Hasta el momento no se ha determinado cuántas personas estarían involucradas en el robo; sin embargo, tras las investigaciones correspondientes, las autoridades establecieron que dicha vivienda podría resguardar lo sustraído.

Mientras se llevaban a cabo las diligencias, la zona permaneció asegurada y personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios.

Hasta ahora no se ha confirmado si fue localizado el dinero robado, aunque se presume que al interior del inmueble podría existir evidencia adicional que ayude a esclarecer el caso.

Las investigaciones continúan y no se reportan personas detenidas.