Catean vivienda por narcomenudeo en San Ángel Sur, en Monterrey

Elementos de la agencia estatal de investigaciones llevaron a cabo un cateo en una vivienda presuntamente vinculada al narcomenudeo, ubicada en la colonia San Ángel Sur, al sur de Monterrey.

La movilización policiaca se registró sobre la calle Valle Alto, en el cruce con Valle del Norte.

Al lugar acudieron agentes ministeriales, policías de Fuerza Civil y elementos del Ejército Mexicano, quienes aseguraron la zona para llevar a cabo las diligencias.

Binomios caninos de la Fiscalía General de Justicia acompañaron a los agentes investigadores durante el ingreso al inmueble, donde se realizó el aseguramiento y levantamiento de indicios relacionados con la investigación.

Mientras se efectuaban las indagatorias, la zona permaneció acordonada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los resultados ni los avances obtenidos tras el cateo.