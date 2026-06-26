Catean vivienda por narcomenudeo en Hacienda Los Morales

Se observó un amplio despliegue ministerial. Al menos 12 unidades oficiales permanecieron distribuidas sobre las calles Nogal, Del Teatro e Iturbide

Un domicilio fue cateado por presuntos delitos contra la salud en la colonia Hacienda Los Morales Tercer Sector, en el municipio de San Nicolás, como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del estado.

La movilización se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Del Teatro, entre Nogal y Pirul, a un costado de un parque de la colonia. El inmueble intervenido correspondía al número 933, una casa de dos niveles en tonos café claro y café oscuro, situada en una esquina.

El operativo fue realizado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al Grupo de Narcomenudeo, quienes cumplimentaron una orden de cateo derivada de una carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud.

Durante las diligencias se observó un amplio despliegue ministerial. Al menos 12 unidades oficiales permanecieron distribuidas sobre las calles Nogal, Del Teatro e Iturbide, rodeando la propiedad mientras los elementos ingresaban por uno de los costados del domicilio para realizar la búsqueda y levantamiento de indicios que fortalecieran las investigaciones.

Aunque hasta el momento de las diligencias no se reportaron personas detenidas, llamó la atención la constante llegada de unidades ministeriales al sector. La presencia de más elementos hizo presumir que, de manera paralela al cateo, se desarrollaba una movilización en calles aledañas de Hacienda Los Morales con el objetivo de ubicar a alguna persona relacionada con la investigación.

Vecinos del sector señalaron que en la vivienda habitaba presuntamente un hombre que vivía solo.

Las autoridades no dieron a conocer los resultados finales del cateo ni si durante la intervención fueron aseguradas sustancias ilícitas u otros objetos relacionados con la investigación.