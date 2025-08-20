Catean vivienda por narcomenudeo en colonia Fabriles de Monterrey

De manera preliminar, las autoridades habrían decomisado 700 kilos de yerba verde con características de la marihuana; además hubo detenidos y armas aseguradas

Un cateo realizado por personal del área de narcomenudeo y delitos de alto impacto de la fiscalía general de justicia, en coordinación con la policía de Monterrey, derivó en el aseguramiento de aproximadamente 700 kilos de droga en una vivienda ubicada en la colonia Fabriles. El operativo se llevó a cabo en un inmueble localizado en el cruce de las calles Idelfonso Vázquez y Emiliano Zapata, el cual está presuntamente vinculado con actividades de narcomenudeo. Agentes ministeriales, peritos y binomios caninos de la policía municipal participaron en la intervención, ingresando al domicilio para la recolección de evidencias e iniciar con las investigaciones correspondientes. Según el informe oficial, la sustancia incautada corresponde a un vegetal con características similares a la marihuana. Además, fue localizada una báscula digital. La vivienda fue asegurada y permanece bajo custodia, mientras continúan las indagatorias por delitos contra la salud.