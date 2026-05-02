Catean vivienda por feminicidio en San Nicolás

El principal sospechoso es la pareja sentimental de la víctima, identificado únicamente como Juventino, quien se encuentra prófugo

Autoridades estatales realizaron un cateo en una vivienda ubicada en el cruce de la 5ª avenida y Profesor Eulogio Treviño, en la colonia Garza Cantú, en el municipio de San Nicolás de los Garza, como parte de la investigación por el feminicidio de Rosa Aidé, de 46 años de edad.

El operativo se llevó a cabo durante las últimas horas por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes ingresaron al domicilio señalado, luego de que las indagatorias apuntan a que en ese lugar presuntamente la mujer fue privada de la vida.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Rosa Aidé ingresó sin signos vitales al Hospital Nogalar, luego de ser trasladada en un taxi de plataforma.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que presentaba heridas punzocortantes de entre cinco y diez centímetros, localizadas en la parte trasera de la oreja izquierda y en el abdomen.

Inicialmente, se informó que la agresión habría ocurrido en el exterior de la empresa SISAL, ubicada sobre la avenida República Mexicana, en la colonia Antiguo Nogalar; sin embargo, nuevas líneas de investigación llevaron a las autoridades a ejecutar el cateo en la vivienda de la colonia Garza Cantú.

El principal sospechoso es la pareja sentimental de la víctima, identificado únicamente como Juventino, quien se encuentra prófugo.

Familiares de la mujer señalaron que existían antecedentes de violencia familiar y amenazas previas por parte del presunto agresor.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes y mantienen un operativo para dar con el paradero del responsable, mientras el inmueble quedó bajo resguardo como parte de la investigación por feminicidio.