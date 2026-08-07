Catean vivienda ligada a investigación en Monterrey

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o aseguramientos relacionados con la intervención

Elementos del Grupo Especializado de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Progreso, en la colonia Buenos Aires, al sur de Monterrey.

Agentes resguardan el inmueble durante las diligencias

En el operativo participaron agentes ministeriales, quienes resguardaron el perímetro y acordonaron la zona mientras se desarrollaban las diligencias al interior del inmueble.

Al sitio también acudió personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes ingresaron al domicilio para realizar la búsqueda, fijación y recolección de indicios que serían integrados a la carpeta correspondiente.

Domicilio podría estar ligado a una investigación

De manera extraoficial se mencionó que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia buscaban esclarecer la muerte de una persona, y aparentemente el domicilio podría estar ligado a la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o aseguramientos relacionados con la intervención.

El inmueble, tras la diligencia, quedó asegurado y bajo el resguardo de la corporación correspondiente.