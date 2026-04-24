Catean vivienda ligada a desaparición de mujer en Monterrey

De manera extraoficial, el inmueble cateado sería un presunto punto de venta de droga, información que es considerada dentro de las líneas de investigación.

Una mujer de 25 años, reportada como desaparecida desde el pasado 10 de abril, es buscada por autoridades estatales tras un cateo realizado en el municipio de Monterrey.

Agentes ministeriales de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas llevaron a cabo una diligencia en un domicilio ubicado en la colonia Terminal, sobre la calle Luis G. Urbina y la calle Joaquin G. leal, con el objetivo de localizar a la mujer o encontrar indicios que permitan esclarecer su paradero.

De manera extraoficial, el inmueble cateado sería un presunto punto de venta de droga, información que es considerada dentro de las líneas de investigación.

Vecinos del sector señalaron que la vivienda era utilizada recientemente por un hombre que se desplazaba de manera constante a bordo de una motocicleta y que mostraba una actitud sospechosa.

De acuerdo con los primeros reportes, en ese sector fue vista por última vez la mujer, lo que motivó el despliegue de un operativo con un número considerable de elementos ministeriales y personal de apoyo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni han informado sobre personas detenidas, mientras las investigaciones continúan para determinar el móvil de la desaparición y dar con los responsables.