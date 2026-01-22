Catean vivienda en San Bernabé por presunto narcomenudeo

Al lugar arriba de un elementos de la agencias estatal de investigaciones, así como ejército mexicano que les acordonaron la zona

Un cateo por actividades de narcomenudeo se registró en una vivienda marcada con el número 8846 sobre la calle Tritón en la colonia San Bernabé en Monterrey.

Al lugar arriba de un elementos de la agencias estatal de investigaciones, así como ejército mexicano que les acordonaron la zona para comenzar con las investigaciones.

Al momento se desconoce la existencia de personas detenidas, así como narcóticos, asegurados y cantidades.

Se espera a la información oficial para esclarecer la investigación, ya que sobre la misma calle existe otro domicilio, asegurado por los mismos delitos del narco menudeo.