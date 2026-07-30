Catean vivienda en Guadalupe y decomisan 300 kilos de marihuana

La movilización se realizó en la colonia Valle San Andrés, donde una pareja fue detenida por tener en posesión diversas dosis de sustancia ilícita

Una movilización policiaca se registró en el municipio de Guadalupe, luego de que elementos de la agencia estatal de investigaciones realizaran un cateo en un domicilio relacionado a actividades de narcomenudeo.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle San Agustín en la colonia fraccionamiento valle San Andrés, a la espalda de una bodegas.

Al lugar arribaron los agentes ministeriales, así como unidades del ejército mexicano para resguardar la zona, durante las indagatorias.

Se informó que en el lugar se fueron asegurados aproximadamente 370 kilogramos de hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Asimismo, una pareja fue detenida al encontrársele en posesión de diversas dosis de sustancia ilícita.

Las personas detenidas, el narcótico y demás indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.