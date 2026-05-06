Catean vivienda en García ligada a ex pareja de Rosa Aidé

Rosa Aidé, de 46 años, fue atacada con un machete por su expareja identificado como Juventino, frente a una empresa en la avenida República Mexicana

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Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, junto con personal de Servicios Periciales, realizaron un cateo en una vivienda ubicada en la colonia Paraje San José, sobre la calle Chalco, en el municipio de García, donde presuntamente vivía Juventino, ex pareja de Rosa Aidé, la mujer asesinada tras ser atacada brutalmente.

El lugar fue asegurado por las autoridades para realizar el levantamiento de indicios y comenzar con las diligencias correspondientes para tratar de recabar información que permita brindar datos que permitan esclarecer el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los resultados del cateo ni han informado sobre personas detenidas.

El caso que originó la investigación se registró en San Nicolás de los Garza, cuando Rosa Aidé, de 46 años, fue atacada con un machete por su expareja identificado como Juventino, de aproximadamente 50 años, frente a una empresa en la avenida República Mexicana, colonia Antiguo Nogalar.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron cómo el agresor arribó en un taxi de aplicación, descendió y la atacó en repetidas ocasiones mientras ella intentaba escapar; pese a la intervención de testigos, la víctima sufrió heridas graves y falleció horas después en un hospital.

En el video que circuló en redes sociales se aprecia al presunto agresor descender del automóvil, aproximarse a Rosa Aidé y comenzar la agresión con el machete; se observa también la intervención de un taxista y otra persona que intentaron auxiliarla, pero no lograron detener el ataque.

Las líneas de investigación han llevado a los agentes ministeriales a distintos puntos, incluido un inmueble en la colonia Garza Cantú, en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde también se han recabado indicios relacionados con el caso.

Familiares de la víctima señalaron que existían antecedentes de violencia familiar y amenazas previas por parte del presunto agresor, quien hasta ahora permanece prófugo mientras se mantiene un operativo de búsqueda.

La Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes en la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.