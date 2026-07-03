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Catean vivienda en Ciénega de Flores; detienen a dos

Por: Jared Villarreal

02 Julio 2026, 15:20

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Durante el operativo fueron detenidos Andrés "N" de 29 años, y Esbeydi "N" de 25, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público

Catean vivienda en Ciénega de Flores; detienen a dos

Un cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en el municipio de Ciénega de Flores dejó como resultado la detención de dos personas y el aseguramiento de diversas dosis de droga, además de otros objetos relacionados con la presunta venta de narcóticos. 

La intervención se llevó a cabo el 1 de julio en un domicilio ubicado sobre la Calle 8, en la colonia Villas de Carrizalejo, tras una orden de cateo autorizada por un juez y ejecutada por agentes del Ministerio Público, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Durante el operativo fueron detenidos Andrés "N" de 29 años, y Esbeydi "N" de 25, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

En el inmueble las autoridades aseguraron dosis con características de marihuana, cristal y cocaína, además de tres radios de comunicación, un cargador para arma larga, una báscula digital, bolsas plásticas, identificaciones y dinero en efectivo.

Asimismo, fueron asegurados una camioneta Chevrolet Traverse blanca y una motocicleta Italika verde.

El domicilio quedó bajo resguardo de la Fiscalía como parte de las investigaciones por delitos contra la salud.

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