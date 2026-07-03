Catean vivienda en Ciénega de Flores; detienen a dos

Un cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en el municipio de Ciénega de Flores dejó como resultado la detención de dos personas y el aseguramiento de diversas dosis de droga, además de otros objetos relacionados con la presunta venta de narcóticos.
La intervención se llevó a cabo el 1 de julio en un domicilio ubicado sobre la Calle 8, en la colonia Villas de Carrizalejo, tras una orden de cateo autorizada por un juez y ejecutada por agentes del Ministerio Público, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.
Durante el operativo fueron detenidos Andrés "N" de 29 años, y Esbeydi "N" de 25, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
En el inmueble las autoridades aseguraron dosis con características de marihuana, cristal y cocaína, además de tres radios de comunicación, un cargador para arma larga, una báscula digital, bolsas plásticas, identificaciones y dinero en efectivo.
Asimismo, fueron asegurados una camioneta Chevrolet Traverse blanca y una motocicleta Italika verde.
El domicilio quedó bajo resguardo de la Fiscalía como parte de las investigaciones por delitos contra la salud.