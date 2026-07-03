Catean vivienda en Ciénega de Flores; detienen a dos

Durante el operativo fueron detenidos Andrés "N" de 29 años, y Esbeydi "N" de 25, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público

Un cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en el municipio de Ciénega de Flores dejó como resultado la detención de dos personas y el aseguramiento de diversas dosis de droga, además de otros objetos relacionados con la presunta venta de narcóticos.

La intervención se llevó a cabo el 1 de julio en un domicilio ubicado sobre la Calle 8, en la colonia Villas de Carrizalejo, tras una orden de cateo autorizada por un juez y ejecutada por agentes del Ministerio Público, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Durante el operativo fueron detenidos Andrés "N" de 29 años, y Esbeydi "N" de 25, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

En el inmueble las autoridades aseguraron dosis con características de marihuana, cristal y cocaína, además de tres radios de comunicación, un cargador para arma larga, una báscula digital, bolsas plásticas, identificaciones y dinero en efectivo.

Asimismo, fueron asegurados una camioneta Chevrolet Traverse blanca y una motocicleta Italika verde.

El domicilio quedó bajo resguardo de la Fiscalía como parte de las investigaciones por delitos contra la salud.