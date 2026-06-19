Catean vivienda de pareja de joven fallecida por posible golpiza

Como parte de las diligencias, agentes investigadores aseguraron dos vehículos presuntamente relacionados con el caso: una camioneta BMW y una Porsche Cayenne

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La agencia estatal de investigaciones, realizaron un cateo en la vivienda de la pareja de Gory Doris Salas López, la joven que murió el martes en un hospital de Monterrey a raíz de lesiones graves en su cuerpo.

La orden fue ejecutada en el municipio de Santa Catarina, donde según indagatorias la mujer de 38 años habría visitado a su pareja en el departamento ubicado en la colonia La Banda, para posteriormente salir herida.

Inicialmente trascendió que habría sufrido una caída en las escaleras del inmueble, sin embargo, las autoridades cuestionaron la versión debido a los múltiples golpes.

Como parte de las diligencias, agentes investigadores aseguraron dos vehículos presuntamente relacionados con el caso: una camioneta BMW y una Porsche Cayenne, unidades que serán sometidas a estudios periciales para determinar si tuvieron relación con las lesiones sufridas por la mujer.

Se esperará a los resultados del cateo esperando puedan ayudar a esclarecer los hechos y completar la carpeta de investigación.