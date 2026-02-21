Catean vivienda de 'El patines' vinculado a feminicidio de Nohemy

Trascendió que en el sitio se encontraba una grúa con la finalidad de asegurar una motocicleta que podría estar relacionada con la investigación

Autoridades llevaron a cabo un nuevo cateo en la vivienda de un menor de 14 años identificado como José “N”, apodado “El Patines”, quien recientemente fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y desaparición de personas, en un caso que ha generado conmoción en Nuevo León.

La movilización se registró en el Barrio de la Industria, específicamente sobre la calle Manufacturera y el Fraccionamiento de la Industria, donde agentes ministeriales acordonaron el perímetro para dar cumplimiento a una orden judicial.

Menor es señalado por muerte de Brithany Nahomy

De acuerdo con la investigación, el adolescente es considerado el principal sospechoso en la muerte de la joven Brithany Nahomy, de 15 años, quien fue localizada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida.

Hace algunos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el menor fue vinculado a proceso y que las indagatorias continuarían para el esclarecimiento total de los hechos.

Buscan asegurar posibles evidencias

Durante este nuevo cateo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil y personal de Servicios Periciales, quienes ingresaron al domicilio para la búsqueda y aseguramiento de indicios relacionados con el caso.

De manera preliminar, trascendió que en el sitio se encontraba una grúa con la finalidad de asegurar una motocicleta que podría estar relacionada con la investigación, la cual sería puesta a disposición del Ministerio Público como parte de las evidencias.

La fiscalía también había informado previamente que la madre del menor se encuentra detenida, situación que igualmente forma parte de la carpeta de investigación que se sigue en torno a este caso.

Todo lo asegurado durante el cateo será integrado a la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en 45 días por un juez especializado en justicia para adolescentes, mientras el menor permanece bajo internamiento como medida cautelar.