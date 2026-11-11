Catean vivienda abandonada tras localizar a un hombre calcinado

Agentes ministeriales y peritos inspeccionaron el inmueble de la colonia Bella Vista para recolectar indicios que permitan esclarecer la muerte del hombre

Agentes ministeriales realizaron un cateo en una vivienda abandonada donde fue localizado el cuerpo calcinado de un hombre, el pasado 7 de octubre, en la colonia Bella Vista, en el municipio de Monterrey.

Las diligencias se llevaron a cabo en el inmueble ubicado sobre la lateral de la avenida Luis Mora, en su cruce con la calle Anastacio Bustamante, donde previamente fue reportado un incendio y posteriormente descubierto el cuerpo de la víctima.

Durante el operativo, agentes ministeriales aseguraron el perímetro, mientras que personal de Servicios Periciales ingresó al domicilio para realizar las inspecciones correspondientes y recolectar indicios que permitan esclarecer el caso.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que murió el hombre, cuya identidad permanece sin ser confirmada.

Una vez concluidas las diligencias, el inmueble quedó a disposición de la autoridad municipal para su resguardo.