Catean vecindad en el centro de San Nicolás tras homicidio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones catean esta tarde una vecindad en el centro del municipio de San Nicolás, donde hace tres semanas fue hallado el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.

La casa de dos pisos, donde se rentan cuartos, se ubica en el número 522 de la calle Simón Bolívar entre Iturbide y Colón.

Para la investigación de los hechos, los agentes resguardaron la vivienda, le pidieron a los inquilinos salirse e hicieron un acordonamiento en la calle.

Una mujer que ahí habita manifestó incertidumbre, ya que, según dijo, los policías le advirtieron que ella y los demás moradores tendrían que dejar en definitiva los cuartos de alquiler.

El pasado 3 de septiembre, en el segundo piso de esa vecindad, fue hallado el cadáver de un hombre de entre 40 y 45 años de edad, del que sólo se sabe que se llamaba Julián.

Una fuente de información reveló que fue la rentera habría sido la última persona con quien el occiso tuvo comunicación.