Catean tres casas por narcomenudeo en la colonia Altamira

De acuerdo con la información preliminar, los tres domicilios eran investigados por presuntamente ser utilizados como puntos de venta y distribución de droga

La zona alta de la colonia Altamira fue escenario de un amplio operativo de investigación por presunta compra y venta de droga desde antes del amanecer de este viernes, cuando autoridades estatales ejecutaron cuatro órdenes de cateo de manera simultánea.

Las diligencias se realizaron como parte de una carpeta de investigación por delitos contra la salud y dejaron como saldo la detención de una pareja: David “N” de 36 añoos de edad y Johana “N” de 31.

Los cateos fueron encabezados por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos al grupo Antinarcóticos, en dos inmuebles ubicados sobre la calle Privada San Salvador y dos más sobre la calle Pípila, uno de estos últimos marcado con el número 503.

Fue precisamente en uno de los domicilios de la calle Privada San Salvador donde los agentes ministeriales sorprendieron y detuvieron a la pareja mientras dormía.

Se les aseguró dosis de marihuana, dos armas de fuego cortas de diferentes calibres, teléfonos celulares de diversas marcas, una báscula digital y libretas con escritos.

Aunque los cuatro inmuebles se encontraban a escasa distancia entre sí, todos eran investigados por su presunto uso como puntos de venta de droga, por lo que las órdenes de cateo se derivaron de la misma carpeta de investigación por delitos contra la salud.

El despliegue de seguridad comenzó varias cuadras antes del área fuerte del operativo. Las autoridades establecieron un perímetro desde la calle Altamira, a una cuadra de la avenida Río Nazas.

En las inmediaciones de los domicilios cateados también se concentraron numerosas unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, personal de la Fiscalía General de Justicia con binomios caninos e incluso una unidad blindada.

Los inmuebles quedaron asegurados por el Agente del Ministerio Público especializado en Narcomenudeo con resguardo.