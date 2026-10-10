Catean taller por robo y aseguran camioneta en Guadalupe

El cateo realizado por la Fiscalía se derivó tras una investigación por el delito de robo de un vehículo, tras la denuncia de un particular

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron este viernes un cateo y aseguraron un vehículo en un taller mecánico en el municipio de Guadalupe.

Desde hace varios días, los agentes hacían guardia afuera del negocio ubicado en la calle Santa Bárbara, en la colonia Jardines de Santa Clara.

Los agentes realizan una investigación por el delito de robo de un vehículo, tras la denuncia de un particular.

Y tras revisar el interior del negocio, aseguraron una camioneta.

Además, aseguraron el inmueble, en cuyo interior hay otros autos en reparación.

En la fachada del taller, los agentes colocaron el pegote que notifica que el inmueble es parte de una averiguación de la Fiscalía de Justicia,

Afuera del establecimiento, el abogado Macario Rodríguez, quien representa al dueño del taller, denunció un abuso de autoridad.

El litigante negó el robo y dijo que desde días antes, cuando los agentes se presentaron a investigar, él les mostró papelería que comprobaba la legal adquisición del vehículo.

“Yo se los dije, les mostré los documentos, ellos les tomaron foto con el celular. les pedí que así se lo hicieran saber al Ministerio Público, pero no lo hicieron”, denunció.

Advirtió que procederá con una denuncia por abuso de autoridad, ya que les notificó oportunamente la situación.

Afuera del negocio, los agentes acordonaron la zona para que una grúa se llevara la camioneta.

El abogado se inconformó y dijo que presentará la denuncia no sólo por el aseguramiento del vehículo, sino porque el cierre del negocio le ocasionará al dueño del taller pérdidas económicas y pérdida de tiempo.