Catean taller en Tres Caminos; detenida delata ubicación

Con la información obtenida tras el aseguramiento de autos y droga en el municipio de Juárez, agentes ministeriales catearon una segunda propiedad.

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Detenidos durante cateo en el municipio de Juárez, delataron un segundo domicilio en la colonia Tres Caminos en Guadalupe.

Con la información obtenida tras el aseguramiento de autos y droga en el municipio de Juárez, agentes ministeriales asignados a la Fiscalía Especializada en narcomenudeo catearon una segunda propiedad.

Los detectives arribaron al cruce de las calles Estigma y Primavera cuyo sector fue acordonado.

Los efectivos estatales resguardaron el lugar donde se encontraba por lo menos dos personas.

Ante la negativa de permitir el acceso, los elementos policiacos con la orden de cateo en la mano forzaron el portón de forja.

Portando sus armas, los efectivos ingresaron al domicilio en busca de evidencias como droga, armas u otros indicios.

Trascendió que la diligencia en torno a este lugar, se realizó horas después de que la misma Fiscalía ingresó a una propiedad en Juárez.

Sin embargo hasta el momento no se ha dado a conocer si en el lugar hubo personas detenidas.