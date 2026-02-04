Catean siete viviendas en Monterrey y San Nicolás

Trascendió que como resultado preliminar se logró el arresto de dos hombres, así como la localización de marihuana en al menos tres domicilios cateados

Como parte de una indagatoria por venta de drogas, siete viviendas fueron cateadas simultáneamente en los municipios de Monterrey y San Nicolas.

Elementos de la agencia estatal de investigaciones, Ejército Mexicano, Fuerza Civil y Binomios K9, se dieron cita en los diversos puntos para comenzar con la investigación.

Dos de los cinco cateos realizados en Monterrey ocurrieron en la colonia Valle de San Martín, mientras que un par más se registró en el Barrio de la Industria, en el sector Solidaridad. El quinto fue en la colonia Lomas de Topo Chico.

Trascendió que como resultado preliminar se logró el arresto de dos hombres, así como la localización de marihuana en al menos tres domicilios cateados.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador especializado en narco menudeo, en término correspondiente para determinar su situación jurídica.

En el lado oriente en San Nicolás, los dos cateos restantes se registraron en la Calle Pintores, en la colonia Blas Chumacero y en la calle Del Alcázar, en la colonia El Mirador.

Al momento no se ha dado a conocer personas detenidas o narcóticos asegurados.

Los domicilios quedaron resguardados por las autoridades correspondientes, para continuar con la investigación.