Catean siete viviendas en General Bravo y China

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo, que determinará su situación jurídica

Un operativo de la Fiscalía de Nuevo León derivó en el cateo de siete viviendas en los municipios de General Bravo y China, donde fueron detenidos dos hombres y aseguradas armas de fuego, cartuchos y presuntas drogas.

Las intervenciones se realizaron este miércoles, en cumplimiento de órdenes de cateo autorizadas por un juez, como parte de investigaciones por delitos contra la salud.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), cuatro de los inmuebles se ubican en calles de la colonia Tijerina, en General Bravo, mientras que los otros tres están en las colonias Centro, Pénjamo y Viuda Emilia, en China.

Como resultado del despliegue, fueron detenidos Jorge “N” y Carlos “N”, ambos adultos.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron dos armas de fuego de distintos calibres, cartuchos hábiles, dosis de vegetal verde seco con características similares a la marihuana y de una sustancia sólida cristalina, presuntamente cristal.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo, que determinará su situación jurídica, mientras que los indicios asegurados serán sometidos a análisis pericial.