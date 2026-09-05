Catean seis domicilios en Villa Luz; aseguran motocicletas

La Fiscalía de Nuevo León cateó seis domicilios en Villa Luz, Apodaca, donde aseguró dos motocicletas y realizó búsquedas con binomios caninos.

Un operativo encabezado por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León movilizó durante la madrugada a elementos especializados en delitos relacionados con narcóticos, quienes intervinieron seis domicilios de la colonia Villa Luz, en el municipio de Apodaca.

El despliegue se registró alrededor de las 5:00 horas de este viernes, cuando agentes investigadores arribaron a distintos puntos de este sector para ejecutar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos cuatro de los domicilios intervenidos se encuentran sobre la calle Petra Zambrano, donde los elementos realizaron cateos y posteriormente aseguraron los inmuebles para continuar con las investigaciones.

Durante el operativo también fueron aseguradas dos motocicletas, las cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades. De manera preliminar, se investiga si estos vehículos eran utilizados para la distribución de narcóticos en distintos puntos de la colonia.

En las diligencias participaron elementos especializados en narcóticos, además de binomios caninos, que fueron utilizados para apoyar en la búsqueda de posibles indicios relacionados con la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas como resultado de estos cateos.

Las seis intervenciones forman parte de las investigaciones que mantiene la Fiscalía de Nuevo León en esta zona de Apodaca, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer el resultado oficial de las diligencias y, en su caso, los objetos o sustancias aseguradas.