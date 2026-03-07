Catean residencia en sector privado de García; detienen a uno

Los detectives lograron la captura de un presunto distribuidor de droga, cuya identidad permanece bajo resguardo de las autoridades.

Agentes antinarcóticos de la Fiscalía, catearon una residencia en un sector privado en García, detuvieron a un presunto distribuidor de droga y aseguraron dos camionetas.

El despliegue de efectivos de la Fiscalía Especializada en narcomenudeo llegaron la mañana del viernes hasta el sector nuvol en el fraccionamiento Montenova.

Apoyados con equipos binomios, los detectives situaron una residencia sobre la calle Monte Sinaí e ingresaron a la propiedad.

En cuestión de minutos, los detectives lograron la captura de un presunto distribuidor de droga, cuya identidad permanece bajo resguardo de las autoridades.

Sin embargo trascendió que este podría ser un objetivo prioritario para las autoridades.

Ante la sorpresa de los habitantes de esa colonia privada, la calle fue resguardada y en el interior se localizaron dosis de marihuana y otras sustancias.

Se aseguraron dos camionetas en color blanco, una de ellas un Jeep.

El operativo duró varias horas y concluyó alrededor de las 09:30 horas cuando las unidades ministeriales salieron del sector.