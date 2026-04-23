Catean residencia en la colonia Paseo Residencial en Monterrey

Los detectives de narcóticos de la Fiscalía llegaron hasta este punto donde cerraron por completo la calle, colocando cintas en color amarillo.

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Una residencia con cámaras de seguridad y portón de forja en Monterrey fue cateada durante la mañana por personal de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo y Delitos de Alto Impacto.

La diligencia fue llevada a cabo al amanecer del miércoles 22 de abril del presente año en el inmueble ubicado en la calle Paseo de Amberes #4026 de la colonia Paseo Residencial

Los detectives de narcóticos de la Fiscalía llegaron hasta este punto donde cerraron por completo la calle, colocando cintas en color amarillo.

En cuestión de minutos reventaron cadenas y candados que tenía asegurado el barandal principal de la residencia.

La casa en color azul de dos pisos y cochera tenía al lado derecho de la entrada alrededor de cinco sillas con diseño artesanal.

A la izquierda de la puerta principal de madera, dos sillas más de metal y además un pasillo que da hacia el patio trasero de la residencia.

Antes de ingresar a la casa, los detectives se aseguraron de que una cámara de seguridad instalada hacia el lado izquierdo de la casa delatara su llegada.

Los agentes ministeriales ingresaron a la residencial en busca de drogas, armas y otros indicios.

Las autoridades estatales no han dado a conocer si en el lugar hubo personas detenidas.